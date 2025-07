Massese Rinnovi pesanti. Buffa, Mapelli e Andrei

Col 1° luglio si apre ufficialmente la nuova stagione ed in casa Massese già oggi sono attesi i primi annunci tra conferme e nuovi acquisti. Il direttore sportivo Simone Lecchini in una video intervista rilasciata a Quotidiano Apuano ha fornito alcune anticipazioni delle prime operazioni. Dopo la conferma del terzino Mattia Mapelli sono state spoilerate anche quelle del bomber Michael Buffa, che ha voluto fortemente rimanere alla Massese senza neanche voler ascoltare altre offerte, e del centrale difensivo Tiziano Andrei.

Tre rinnovi davvero pesanti che garantiscono una base importante e che non si fermerà qui visto che si attendono altre 3 o 4 conferme. Sul fronte nuovi arrivi Lecchini si è lasciato sfuggire il nome di Riccardo Lucaccini che era ormai diventato una sorta di segreto di Pulcinella. L’eclettico calciatore massese dovrebbe essere impiegato come centrale difensivo ma è naturalmente schierabile anche come centrocampista. Il ds pontremolese, deputato al mercato bianconero, ha chiarito anche quali sono i profili sui quali la società zebrata si sta concentrando. "In difesa verrà inserito un altro giocatore esperto ma non vecchio e per quanto riguarda la quota stiamo ancora ragionando su dove collocarla. Potrebbe essere anche sulla corsia di sinistra. Anche sui giovani stiamo sondando nomi importanti".

Tra questi trova riscontri l’interesse per Filippo Biagi, centrale difensivo classe 2007 reduce da un’annata nella Juniores Nazionale del Seravezza. "In mezzo al campo – ha proseguito Lecchini – stiamo vagliando due profili: uno di qualità e uno di qualità e quantità. In attacco abbiamo preso dei giocatori funzionali a Buffa per metterlo nelle migliori condizioni (Marabese e Baudi? ndr). Stiamo mettendo insieme una rosa poliedrica con giocatori che possano ricoprire più ruoli in modo che il mister possa cambiare sistema di gioco a secondo dell’avversario, del campo e di altri fattori".