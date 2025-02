Massese Ritorno deludente. Anich: "Dobbiamo fare di più"

E’ un girone di ritorno nettamente al di sotto delle aspettative quello che sta facendo la Massese. La squadra di Massimiliano Pisciotta ha incamerato soltanto 9 punti in queste prime 8 giornate rispetto agli 11 ottenuti all’andata contro le stesse formazioni. Dopo la sconfitta interna col Ponsacco si è fermato in sala stampa Joel Anich a parlare del momento degli apuani.

"Dobbiamo fare sicuramente di più – ha spiegato il centrocampista australiano – E’ difficile, purtroppo, non guardare la classifica. Dobbiamo stare attenti. Adesso siamo fuori per due punti dai play off ma restano comunque lì, a portata di mano. Ci sono diverse squadre in un fazzoletto e basta vincere una partita per rifarsi sotto. Cosa ci è mancato contro il Ponsacco? Direi il gol perché a mio avviso abbiamo fatto un buon giro palla ed abbiamo anche creato delle occasioni ma non siamo stati bravi a sfruttarle. I nostri avversari, al contrario, ci hanno colpito quando ne hanno avuto la possibilità. E’ vero che il fondo del terreno non era in buone condizioni e che magari ci si aspettava che usassimo di più le palle lunghe ma noi abbiamo un nostro tipo di gioco collaudato e ci affidiamo a quello. Se un giorno il campo non permette di giocare così ci proviamo lo stesso perché abbiamo visto in passato che ci siamo riusciti ugualmente. Se avessimo fatto gol ora saremmo qua a parlare in maniera diversa".

Anich si è soffermato anche sulla sua posizione in campo che nel primo tempo è parsa quella di un “falso neuve“. "All’inizio ho giocato più avanzato cercando di sostituire Buffa – ha ammesso il giocatore – mentre nella ripresa con l’ingresso di Costanzo mi sono abbassato a fare il mediano. Il mister mi dà molta libertà e con Mariani, che ha un po’ le mie caratteristiche, abbiamo provato a muoverci tantissimo per cercare gli spazi in cui attaccare".

Gianluca Bondielli