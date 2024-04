Massese Sarà battaglia. Maggiari: "Siamo tornati"

Francesco Maggiari ha messo la sua firma con una rete e un assist sulla bella vittoria della Massese contro il Montespertoli. "Sul gol mi ha dato una gran palla Cornacchia – racconta l’attaccante – che mi ha messo davanti al portiere. Ho pensato che la soluzione migliore fosse quella del pallonetto". E’ stato il terzo centro stagionale, dopo quelli con Zenith e Fucecchio, per Maggiari che è uno di quei giocatori che si mette totalmente al servizio della squadra macinando chilometri. Conferma ne è stato il doppio assist fornito nel giro di pochi secondi al bomber Buffa, bravo a sfruttare il secondo. Anche a livello di assist siamo arrivati a quota tre dopo quello sempre per Buffa con la Geotermica e per Marchini col Perignano. Proprio la capacità di verticalizzare subito l’azione e di saper rifinire per i compagni sono doti che lo rendono particolarmente apprezzato dal tecnico Del Nero.

"Avevamo avuto un calo anche fisiologico dopo la rincorsa fatta – spiegato Maggiari – ma la pausa ci è servita per ricaricare le pile e affrontare al meglio queste ultime partite. Col Montespertoli abbiamo gestito molto bene il gioco da dietro e dettato i ritmi della gara aspettando il momento giusto per attaccare. Zavatto è un giocatore importante e siamo contenti di averlo recuperato. Ci siamo difesi bene e abbiamo concesso poco a una squadra insidiosa. Restano tre gare in cui dobbiamo pensare partita per partita, dare il meglio di noi stessi e solo alla fine guardare la classifica".

Gianluca Bondielli