Massese Servono rinforzi. Michael Buffa nel mirino

Potrebbe essere Michael Buffa il primo rinforzo di dicembre della Massese. Com’è noto lo società bianconera sta lavorando sotto traccia alla ricerca di una prima punta che possa sostituire il “desaparecido“ Anaya e una pista calda uscita in questi giorni è proprio quella che porta all’attaccante massese classe 2001 che non sta trovando spazio in Serie D al Ponsacco. Buffa alla Massese è approdato lo scorso dicembre ed ha fatto benissimo nella seconda parte di stagione sotto la guida di Giuseppe Della Bona che lo aveva già avuto con sé alla San Marco Avenza. Il calciatore, giocando da punta centrale, ha segnato gol importanti per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza. In estate il ragazzo si è fatto, poi, irretire dalle sirene della categoria superiore ma la scelta ad oggi non si è rivelata felice. Michael ha voglia di giocare e potrebbe così tornare sui suoi passi e rientrare a casa, nella squadra della sua città a cui è molto legato, con la consapevolezza di poter essere impiegato con continuità in un ambiente che conosce bene e lo sa esaltare.

Da parte sua la Massese sarebbe ben contenta di riabbracciare il suo “figliol prodigo“. Manca ancora una ventina di giorni alla riapertura delle liste e nel frattempo potrebbe succedere di tutto ma l’ipotesi al momento non è concreta. Con un occhio attento al mercato la Massese resta, comunque, concentrata sul campo e sul match interno di questa domenica contro il Castelfiorentino United. Un match da non fallire contro la penultima in classifica. Gianluca Bondielli