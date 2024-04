Massese Sete di playoff. Nel mirino la Cuoiopelli

A Santa Croce sull’Arno con Andrea Vignali in panchina. Buona notizia per la Massese che dopo una lunghissima assenza ritrova tra i convocati il proprio capitano che in pratica è mancato per tutta la stagione. Il fantasista ha giocato menomato per un problema al tallone fino a novembre quando ha deciso di operarsi. Il percorso di recupero, però, è stato più travagliato del previsto tanto che solo a distanza di oltre 5 mesi è tornato arruolabile. Contro la Cuoiopelli Vignali tornerà a respirare il clima partita ma resta da capire se sarà in grado di dare subito il suo contributo in campo ed eventualmente con che minutaggio. Fra l’altro nella lista dei convocati non figurano due cambi offensivi della squadra, Catola e Dutilh, e questo dato contribuisce ulteriormente a candidarlo per uno scampolo finale di gara.

Gli altri assenti di giornata tra le fila bianconere sono Scarf e Bennati. Nessun intoppo dell’ultim’ora per Terigi e Zavatto che guideranno regolarmente la difesa. A disposizione torna anche Sidibe ma mister Del Nero non si discosterà dal 3-5-2 classico che è stato così efficace contro il Montespertoli. L’unico avvicendamento sarà appunto il rientro di Terigi al posto di Scarf. Tutto l’ambiente zebrato è consapevole che quella di oggi è una sorta di finale. La Massese andrà a Santa Croce per vincere perché solo con quel risultato può sperare di riprendersi il quinto posto o quanto meno di rimanere in scia al River Pieve che attualmente lo detiene.

Gianluca Bondielli