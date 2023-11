Massese Sfida da brividi nella tana del Tuttocuoio

C’è anche Michael Buffa nella lista dei 21 convocati della Massese per la sfida odierna in programma allo stadio comunale di Ponte a Egola contro il Tuttocuoio (ore 14.30). L’attaccante massese è stato tesserato in extremis e sarà dunque a disposizione di Fabrizio Tazzioli. Avendo soltanto qualche allenamento alle spalle con la squadra, il giocatore potrebbe partire dalla panchina. Tra gli assenti figura ancora il capitano Andrea Vignali che sta recuperando dopo l’intervento subito al tallone. Del gruppo bianconero non fa più parte il difensore Marco Edoardo Costi, che non aveva avuto spazio in questo primo scorcio di stagione ed è rientrato dal prestito alla San Marco Avenza. E’ regolarmente tra gli arruolabili, infine, Tiziano Andrei, che nelle ultime ore era stato colpito da un attacco febbrile.

Col match odierno si alza il livello di difficoltà degli avversari per la Massese e si apre un ciclo davvero tosto di impegni per la truppa di Tazzioli. Il Tuttocuoio è terzo in classifica col doppio dei punti dei bianconeri. In casa ha vinto 3 partite su 4. I conciari sono reduci dalla sconfitta di misura nel derby contro la capolista Cuoiopelli che è costata la panchina a ’Ciccio’ Tavano sostituito in settimana da Nicola Sena. Questo fa capire quanto la società neroverde punti alla vittoria del campionato. La Massese nelle prossime giornate oltre al Tuttocuoio affronterà il Montespertoli (anche lui terzo), la Cuoiopelli (prima) e alla fine la Fratres Perignano (seconda) con in mezzo il Montecatini. E’ un finale di girone d’andata a doppio taglio che potrebbe rilanciare le zebre o affossarle definitivamente. Nel frattempo si spera che oltre a Buffa dal mercato arrivino altri rinforzi in grado di migliorare ulteriormente l’organico anche sotto l’input del nuovo team manager Maurizio Barcellandi.

Gianluca Bondielli