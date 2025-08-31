Massese Sfida infuocata col Real Forte Querceta. Mister Marselli condizionato da alcune assenze

La Massese inizia a fare sul serio e questo pomeriggio allo stadio “Necchi Balloni“ di Forte dei Marmi (inizio gara alle ore 17,30) è attesa dall’esordio ufficiale della stagione nella gara d’andata del primo turno della Coppa Italia d’Eccellenza. L’avversario è il Real Forte Querceta allenato da Matteo Verdi (ex Pontremolese) che punta ad un campionato tranquillo e annovera tra le proprie fila diversi ex Massese come Ricci, Nicolini, Fortunati e Piccione. Non gli mancano davvero i giocatori apuani tra i quali spiccano Pastine tra i pali e Fantini in attacco. Una rivale, insomma, che avrà belle motivazioni contro questa Massese ambiziosa ma ancora tutta da scoprire visto che dalle poche amichevoli disputate si è potuto capire poco della sua nuova “pelle“.

Il tecnico Davide Marselli durante la preparazione ha lavorato sia sul 3-5-2 che sul 4-3-3 e c’è il dubbio sul modulo che adotterà in questa sua prima uscita che potrebbe essere condizionato anche da alcune assenze e dalle non perfette condizioni di forma di qualche giocatore. In porta andrà Cozzolino visto che il giovane in quota Benassi non risulta tra i convocati. Dietro, in caso di difesa a tre, dovrà accomodarsi in panchina uno tra Andrei, Lasagna, Lucaccini e Zavatto.

C’è tanta concorrenza a centrocampo dove sembra sicuro il posto di play maker per Caponi. Ai suoi fianchi, come due braccetti, ci sono diverse soluzioni a partire da Bertipagani e Grasselli continuando con Mariani e Centonze. Come esterni a tutta fascia a sinistra potrebbe toccare a Favret vista l’assenza dell’infortunato Bacci mentre sulla destra potrebbe giocare il nuovo arrivato Grasso, considerata l’indisponibilità di Mapelli. Soluzioni alternative potrebbero essere rappresentate da Gabriel Bonni, che alla fine è stato tesserato dalla Massese, e forse anche Biagi o Centonze che possono essere adattati nel ruolo. In attacco ha il “posto fisso“ il bomber Buffa e mister Marselli potrebbe scegliere di mettere proprio qui la quota classe 2007 utilizzando dal primo minuto Lucchesi, la punta arrivata dal Tau Calcio.

Il tecnico di Fiumaretta ha recuperato in extremis sia Baudi che Marabese ma bisognerà capire se verranno rischiati nell’undici titolare. La lista dei 20 convocati è completata dal secondo portiere Gatti e dal difensore Vazio. Oltre a Benassi, Bacci, Mapelli e Toracca sono rimasti fuori anche i giovani Franzetti, Marcellusi e Marquez.