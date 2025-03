Massese Sfida (quasi) decisiva per i playoff. Con il Montespertoli serve solo la vittoria

Ci ha pareggiato all’andata in rimonta con un gol di Mapelli, ma in questa gara di ritorno (stadio Vitale, ore 14.30) alla Massese servirà necessariamente battere il Montespertoli per rigettarsi nella mischia d’alta classifica e provare a centrare un piazzamento negli spareggi promozione. C’è bisogno di una scossa ai bianconeri per dare un senso a una seconda parte di stagione fin qui davvero anonima e deficitaria. La squadra di Massimiliano Pisciotta, dal giro di boa in poi, ha raggranellato soltanto 13 punti in 10 gare. Troppo pochi per una formazione che all’andata si era proposta in crescendo nella top cinque del girone. Le ’zebre’ apuane possono accampare qualche alibi, come il surplus di partite giocate per arrivare alla deludente finale di Coppa Italia o le tante defezioni patite in corso d’opera, ma da soli non bastano a scagionare un team che ha fatto tante promesse non mantenute.

Quella odierna è una sorta di resa dei conti proprio in quel campo, lo stadio Gianpiero Vitali, che non è stato tanto amico in questa stagione. La Massese non ha ancora vinto davanti al proprio pubblico nel nuovo anno e c’è da porvi rimedio. Quest’oggi la Massese recupera dei pezzi e ritrova il suo ’manico’, ovvero il tecnico siciliano che potrà tornare a sedersi in panchina. Pisciotta può tornare alla difesa a quattro col rientro sulla fascia destra di Mapelli, che ha scontato il turno di squalifica. In mezzo con Andrei giocherà uno tra Quilici e Romiti. A sinistra c’è l’affidabile Favret ma occhio anche al multiuso Bartolomei, fedelissimo del mister. A centrocampo a dirigere le operazioni ci sarà il decano Brizzi e la Massese potrà contare sulla qualità di Anich, Mariani e Costanzo. In avanti la squadra si affiderà come sempre al proprio bomber Michael Buffa che è già arrivato a 16 centri stagionali, di cui 13 in campionato e 3 in coppa. A sorpresa Pisciotta potrebbe affiancargli subito dal primo minuto Andrea Vignali, che non rivede il campo da oltre un mese ma è dato in forma, anche perché Ferrara ha avuto la febbre in settimana ed è debilitato mentre Lorenzini è in dubbio per una botta. Arbitra Salvatore Panariti di Torino, assistenti Francesco Carcione di Pisa e Mirko Mangini di Livorno.

