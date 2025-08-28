Massese Si percepiscono sensazioni positive: "E’ la squadra più forte della gestione Gerini"

La Massese inizierà il campionato il 14 settembre in casa contro lo Zenith e giocherà la prima trasferta con la Pro Livorno. I bianconeri incontreranno poi Fucecchio (C), Real Cerretese (T), Real Forte Querceta (C) e Belvedere (T). Alla 7ª giornata ci sarà a Massa il 19 ottobre il derby col Viareggio poi a seguire Castelnuovo G. (T), San Giuliano (C) , Sestese (T). Alla 11ª giornata altro derbyssimo sempre allo stadio Vitali il 9 novembre contro la Lucchese e poi turno di riposo. Il rush finale prevede Larcianese (T), Montespertoli (C), Cenaia (T), Perignano (C) e Cecina (T).

"E’ la squadra più forte e più completa della gestione Gerini". Non si è nascosto durante la presentazione Gigi Gerini, vice presidente e figlio del patron bianconero. "Ho grande fiducia che questo possa essere l’anno giusto per il conseguimento di quell’obiettivo che mio padre sta cercando con tutto se stesso. La Massese per noi è diventata un qualcosa di famiglia. E’ amore spassionato. Invito tutti gli sportivi a venire allo stadio, a crederci e sostenere questi ragazzi e questo staff".

"Ringrazio il sindaco e Don Samuele che ci ha concesso questo spazio – ha esternato il dg Augusto Cantoni – che mi ricorda la mia infanzia essendo nato qua. Le parole contano poco perché il calcio è solo fatti. Questo è il terzo anno della mia gestione e posso dire che ai nastri di partenza ci siamo anche noi".

Propositi “bellicosi” ha palesato anche il mister Davide Marselli: "Non è da me fare grandi promesse ma credo che questa squadra debba vincere il campionato ed andare in Serie D. Questo è uno dei due obiettivi che mi sono ripromesso. L’altro, più facile, è trasformare gli insulti che avevo avuto gli ultimi anni da avversario in applausi. Sono contento di essere qui, di come sono stato accolto. Ho una società importante alle spalle, uno staff valido, dei ragazzi con una gran voglia e tifosi che ci seguono ovunque. Credo che ci siano tutti i presupposti per far bene".

L’AMICHEVOLEIeri sera la Massese ha battuto per 5 a 0 in amichevole la Santerenzina, formazione di Promozione Ligure, nell’amichevole disputata a Romito Magra grazie a una doppietta di Buffa, alle reti di Zavatto e Lucaccini e di un’autorete.