Massese "Siamo in... D2". Lecchini: "Un girone tosto"

La scoperta della composizione del girone ha dato quell’ulteriore ’pepe’ in casa Massese. Ecco le considerazioni del direttore sportivo Simone Lecchini.

Che ne pensa del girone a 17 squadre?

"Questo turno di riposo l’ho già provato in passato ed è un po’ destabilizzante. Sapere sempre prima i risultati delle altre non è il massimo. Faccio un esempio: dovessimo saltare noi la prima giornata ci troveremmo ad iniziare la seconda partendo da -4 visto il punto di penalizzazione. Detto questo io sono il direttore sportivo partito da -10 l’anno scorso in Promozione e poi arrivato secondo e non mi faccio certo impressionare. Le motivazioni mie e del mister, ma anche di tutto il gruppo sono altissime".

Il giudizio sulle squadre del girone?

"Il livello non è di una semplice Eccellenza. Io lo definisco una sorta di serie ’D2’ perché ci sono squadre davvero attrezzate alle quali basterebbe pochissimo per fare un campionato di categoria superiore. Lo abbiamo confermato anche noi con l’acquisto di Caponi".

Il mercato della Massese può dirsi concluso?

"Con gli arrivi di Caponi e Lucchesi abbiamo fatto un ulteriore step ma ci sono un paio di occasioni che ci stanno girando intorno e teniamo le antenne dritte. Non nego che me ne stanno proponendo di ogni, ma devono capitare giocatori che non costano troppo e adatti alla categoria e alle nostre esigenze. L’amichevole in famiglia di domani ci servirà anche per tirare una riga. Capire se c’è da fare una prima scrematura visto che abbiamo diversi giocatori in prova e ragazzi aggregati".

Com’è la situazione del gruppo, in particolare di Mapelli?

"Su Mapelli abbiamo avuto il riscontro di tre ortopedici importanti e si tratta di fare una semplice pulizia del menisco. Dovrebbe saltare il primo turno di coppa e la prima di campionato. Baudi, invece, è entrato in gruppo dal 13 agosto".

E la Coppa Italia?

"E’ una strada per salire di categoria che non ci dobbiamo lasciare sfuggire. Avremo subito due partite toste contro il Real Forte Querceta. La gara di ritorno cadrà accanto alla ricorrenza della scomparsa di Alessandro Balloni. Un motivo in più per avere una bella cornice e dare il massimo".

L’amichevole saltata con la Carrarese Giovani verrà rimpiazzata?

"Ci stiamo lavorando ma non è semplice trovare un’altra avversaria. Potremmo optare anche per un’altra sgambata tra di noi considerando anche che la sfida con il Sestri Levante sarà già un test molto probante".

Gianluca Bondielli