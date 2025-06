Massese: Simone Lecchini verso l'accordo, Davide Marselli candidato allenatore

di Gianluca Bondielli

La Massese sta procedendo con i discorsi per il rafforzamento della propria area tecnica e sembra ormai in dirittura d’arrivo la collaborazione con Simone Lecchini. L’ex uomo mercato della Lunigiana Pontremolese è naturalmente stuzzicato dalla possibilità di una nuova avventura in una categoria superiore ed in una piazza importante come Massa e potrebbe a breve ritrovarsi a lavorare a stretto contatto con il direttore generale Augusto Cantoni nella costruzione della squadra bianconera. Per il completo potenziamento dell’area tecnica manca un altro tassello, quello dell’allenatore, per il quale diventa sempre più forte la candidatura di Davide Marselli. Col tecnico apuano si cercherà di chiudere entro la fine della settimana. Il suo è un profilo che piace perché conosce bene la categoria e vi ha già ottenuto dei risultati importanti riuscendo a conquistare i playoff qualche anno fa con la Cuoiopelli.

Un’altra caratteristica che lo rende appetibile è il fatto di aver allenato quest’anno la Primavera della Lucchese maturando una conoscenza approfondita dei ragazzi dell’annata 2007 che saranno quelli in quota nella prossima stagione d’Eccellenza. Marselli potrebbe, quindi, contribuire fattivamente anche alla cernita del gruppo dei giovani che dovrebbe comprendere il centrocampista della San Marco Alessio Toracca. Sul fronte giocatori non in quota, invece, si cercherà prima di tutto di accelerare le conferme. Come detto più volte ci sono diversi elementi che in questo campionato hanno dato delle risposte positive e sui quali si ha intenzione di puntare anche nella prossima stagione come Andrei, Mapelli, Buffa, Bertipagani, Costanzo, Mariani ed altri nuovi sui quali si hanno le idee chiare. Uno di questi è il jolly massese Riccardo Lucaccini. Per Antonio Brizzi potrebbe esserci spazio per un posto come collaboratore nello staff tecnico.