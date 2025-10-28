Massese Situazione difficile. La zona playoff si allontana

Si è complicata maledettamente la situazione della Massese dopo questa sua prima sconfitta esterna della stagione. La squadra apuana col secondo ko consecutivo ha visto allontanarsi notevolmente la testa della classifica ed è uscita momentaneamente anche dalla zona playoff. "Abbiamo fatto molto male – ha fatto autocritica il tecnico Davide Marselli – e la responsabilità è soltanto mia, non dei giocatori. Mi assumo tutte le colpe perché evidentemente non sono ancora riuscito a far capire come si entra in campo. Il Castelnuovo ha meritato di vincere perché ha messo in campo più grinta e più voglia di noi. Nella ripresa ci stava che la Massese potesse pareggiare ma se giochiamo così in generale andremo poco lontano. Vediamo se in questi pochi giorni riuscirò a far cambiare mentalità alla squadra perché le prossime due partite adesso dobbiamo cercare di vincerle entrambe".

Il mister di Fiumaretta è stato espulso a metà ripresa ma non è riuscito a darsene una ragione. "L’arbitro è stato richiamato dal guardalinee e non so cosa possa avergli riferito. Stavo soltanto dando indicazioni ad un mio giocatore. Se non posso fare neanche questo non ha senso neanche stare in panchina. Dispiace perché non è il primo episodio brutto che subiamo in questa stagione".

La Massese tornerà in campo già domani nel turno infrasettimanale contro il San Giuliano. Si tratta di una gara interna che verrà, però, disputata allo stadio Pedonese di Marina di Pietrasanta per l’indisponibilità dello stadio "Vitali" di Massa che è stato sottoposto a semina. La Massese ha comunicato che da ieri la prima squadra si allenerà nell’impianto sportivo del Gaggio ad Ortonovo. Domani mister Marselli riavrà a disposizione il difensore Pietro Lasagna, che ha scontato il turno di squalifica, e potrebbe esordire Mapelli che domenica è rimasto in panchina.