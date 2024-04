Massese Squadra rifiorita. Buffa torna a ruggire

Si è rivista una grande Massese domenica allo stadio Vitali. Il 3 a 0 al Montespertoli ha ridato slancio ai bianconeri. Peccato solo per quel gol al 95’ con cui il River Pieve ha battuto a sorpresa a Prato lo Zenith mantenendo in salita la strada verso i playoff. Tra le zebre è tornato a ruggire Michael Buffa, autore di una doppietta: "Segnare in questo stadio con questo pubblico è sempre un’emozione grandissima. Sono state settimane un po’ difficili. Venivamo da una sconfitta in casa dove avevamo fatto un gran primo tempo poi loro erano riusciti a portare a casa il risultato. In questo periodo di sosta abbiamo fatto degli allenamenti perfetti, sempre al cento per cento, e siamo contenti di come stiamo lavorando. Andiamo avanti così. Mancano tre partite e daremo battaglia sino alla fine".

E’ rientrato Matteo Zavatto e la porta bianconera è rimasta inviolata. "Sono contento di essere tornato – ha esternato il centrale ligure –. Volevo farlo prima ma l’infortunio era serio e lo avevo capito subito. Sino a cinque minuti prima della partita non sapevo se avrei giocato o meno perché non stavo ancora benissimo. Alla fine sono uscito ma eravamo già d’accordo che se fossero andate bene le cose non avrei giocato l’intera partita perché ero fermo da un mese e mezzo ed avevo davvero pochi allenamenti nelle gambe. Finalmente siamo tornati a fare la prestazione giusta ma in realtà anche l’ultima col Tuttocuoio l’avevamo fatta bene. Erano mancati i dettagli ma la squadra aveva meritato di più. Noi non abbiamo mai perso di vista l’obiettivo nonostante le tre partite perse e lo abbiamo dimostrato. Non so se serviranno necessariamente tre vittorie nelle prossime tre gare per centrarlo ma noi cercheremo di farle. Contro il Montespertoli siamo stati tutti bravi dagli attaccanti ai centrocampisti fino ai difensori".

Gianluca Bondielli