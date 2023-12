Massese Stagione nera. Non resta che il mercato

L’uscita dalla Coppa Italia è stata un brutto colpo per la Massese che dopo la vittoria di Montespertoli pensava di aver messo il periodo peggiore alle spalle. Tutto sommato la prestazione contro lo Sporting Cecina non è stata da buttare. La squadra ha creato tanto e segnato tre reti. Il problema è averne subite quattro contro una formazione giovanissima che nell’undici titolare aveva anche un ragazzo del 2006 e uno del 2007. La Massese è migliorata tanto dal punto di vista propositivo e realizzativo ma dietro senza Terigi manca di stabilità. E’ bastata l’assenza dell’esperto difensore per creare voragini nella retroguardia. Considerato che il centrale lucchese non è nuovo a problemini fisici vien da sé che oltre a pensare a rafforzare l’attacco la società dovrà concentrarsi anche sul pacchetto arretrato. Oggi si apre ufficialmente la sessione invernale di mercato ma non sono da aspettarsi colpi immediati e domenica contro la capolista Cuoiopelli l’organico potrebbe ancora rimanere invariato.

Il direttore generale Augusto Cantoni e il team manager Maurizio Barcellandi non hanno intenzione, infatti, di bruciare le tappe ma di ponderare bene ogni possibile innesto. Anche in uscita non dovrebbero esserci esodi, come da qualche parte ventilato. La rosa del resto non è profonda e prima di privarsi di qualche giocatore ci sarà da trovare il sostituto adeguato. Nell’entourage bianconero rimane calda la pista relativa alla punta. L’arrivo di Michael Buffa, autore di 3 gol nelle ultime 3 gare, sicuramente ha migliorato il parco attaccanti ma da solo non può bastare. Dietro con l’uscita di Costi (2004) serve un’altra quota che possa sostituire Del Pecchia ma a questo punto anche un altro difensore esperto farebbe comodo. Di sicuro questo è il mese cruciale per capire che tipo di segnale la proprietà bianconera vuol dare a questa stagione fin qui negativa.

Gianluca Bondielli