Massese Tempo di straordinari. Domani trasferta a Grosseto

C’è poco o meglio nessun tempo per rimuginare alla Massese visto che domani la squadra sarà di nuovo in campo nella sesta giornata del campionato d’Eccellenza. Un turno infrasettimanale che per i bianconeri apuani coincide anche con la trasferta più lunga dell’anno, quella allo stadio Zecchini di Grosseto. La Massese si troverà alle prese con un altro campo di grandi dimensioni come il proprio dove ha dimostrato di non essere troppo a suo agio. Uno stadio che conosce benissimo il centrocampista zebrato Andrea Caponi per averci giocato tutto lo scorso anno in Serie D con la maglia del Grosseto.

"E’ un campo grande come il nostro – conferma – dove si può giocare bene perché il terreno è bello. Sono convinto che sarà una partita di un buon livello perché sia noi che il Belvedere siamo due squadre bene attrezzate. Loro sono una neopromossa ma sono stati costruiti per stare in alto in classifica. Sarà un bel banco di prova. Questa settimana ci dirà tanto iniziando da domani e continuando con domenica quando incontreremo il Viareggio. Io sono, però, per ragionare partita per partita. Contro il Real Forte Querceta non è arrivato il risultato che ci aspettavamo ma ora dobbiamo cercare di dare ulteriore valore a questo punto, che comunque ci teniamo stretto, nelle prossime due partite. Qualcosa ancora ci sta mancando, è evidente, ma siamo sempre in tempo anche perché le altre squadre che ci sono davanti in classifica non sempre stanno facendo risultato. Questo ci deve far capire che se vogliamo recuperare dobbiamo aumentare tutti il livello delle nostre prestazioni".

Il Belvedere nell’ultima giornata è andato a pareggiare a Lucca e fin qui ha perso solo una volta a Viareggio. Per il resto la matricola maremmana ha ottenuto 8 punti in 5 gare, gli stessi della Massese senza la penalizzazione.