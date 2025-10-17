Massese Terzo colpaccio. Buffa, l’eroe di Grosseto

Una Massese compatta, coraggiosa ed indomita è tornata con tre punti fondamentali per il proseguo della propria stagione dalla difficile trasferta di Grosseto. Lo ha fatto nel segno del proprio capitano Michael Buffa, simbolo di una squadra che non molla mai, che ha segnato proprio all’ultimo secondo del recupero la caparbia e bellissima rete della vittoria. Un gol che nella concitazione dell’azione in un primo momento è stato da un po’ tutte le parti assegnato erroneamente a Caponi ma che è tutto del centravanti massese.

"Una grande squadra e un grande gruppo – ha esternato il tecnico Davide Marselli che a fine gara è andato a festeggiare nello spicchio riservato agli ultras bianconeri –. Ci abbiamo messo tantissima voglia e tantissimo cuore. Abbiamo vinto una partita in modo stra meritato. Lo abbiamo fatto all’ultimo secondo di gioco ma potevamo già essere sul 4 a 1 per noi al 20’ del secondo tempo. Ci siamo fatti raggiungere, invece, e poi all’85’ abbiamo segnato il 3 a 0. A quel punto abbiamo festeggiato troppo presto e preso il 3 a 3. Questa squadra, però, è unica ed al 94’ il nostro grande capitano Buffa l’ha messa dentro. C’è stato, poi, l’esultanza sotto la curva con questi ragazzi straordinari che hanno fatto 400 chilometri tra andata e ritorno per venirci a sostenere di mercoledì sera".

E adesso le indicazioni sono soltanto due: ricaricare le pile e testa al Viareggio. Domenica, infatti, la Massese sarà attesa allo stadio “Gianpiero Vitali“ al big match contro i versiliesi di mister Vangioni. C’è la fresca sconfitta patita in Coppa da vendicare; c’è tanta voglia da parte dei giocatori apuani di dimostrare che si è trattato solo di un episodio e che in campionato può scriversi tutta un’altra storia. Fra l’altro stavolta saranno i tifosi viareggini a non poter essere della partita. La vendita dei biglietti è stata vietata dalla Questura ai residenti nella provincia di Lucca e così il comunale di Massa potrà accogliere soltanto i tifosi locali. E’ importante che domenica la risposta del pubblico sia adeguata e che la città tutta si faccia sentire accanto alla squadra.

"La Massese oggi senza il meno 2 sarebbe seconda da sola in classifica a 2 punti dalla prima – ha commentato mister Marselli – ed anche così dopo 6 partite siamo in una posizione di classifica ottima. Questi ragazzi mi stanno dando delle grandi soddisfazioni e sono sicuro che domenica ce la metteranno tutta. Spero che allo stadio possano venire in tanti a sostenerci".