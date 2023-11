Massese Torna il sereno. Funziona la cura Del Nero

"Nella ripresa ho visto la Massese che vorrei vedere per tutto il campionato". A Davide Del Nero è riuscito il colpo grosso a Montespertoli al debutto sulla panchina zebrata. "Ho una rosa eccezionale e faccio fatica a capirne la classifica - ha spiegato il nuovo mister - L’ho detto anche ai ragazzi che sono uno dei gruppi qualitativamente migliori che ho avuto. C’è da sbloccarsi ma le qualità qui sono importanti. La squadra se la può giocare con tutte. Dobbiamo andare sul campo pensando che gli avversari debbano avere paura della Massese non il contrario". Neanche il tempo di godersi appieno questa prima vittoria in trasferta che domani le zebre tornano di nuovo in campo nel quarto di finale di Coppa contro il Cecina allo stadio “Vitali“ (ore 14.30) contro il Cecina. Già ieri la squadra è tornata in campo ad allenarsi.

"E’ una partita importantissima anche perché dobbiamo dare continuità al nostro lavoro. Quello che si è visto a Montespertoli deve essere una costante di tutte le domeniche. Bisogna prepararci bene e migliorare i meccanismi per poter esprimere il calcio che piace a me". Un calcio che è ripartito per Del Nero con un inedito per lui 3-5-2. "E’ un modulo che avevo utilizzato solo nei primi anni quando allenavo i ragazzi e che poi avevo abbandonato totalmente. L’ho adottato non tanto per prudenza quanto per come giocava l’avversario. Non abbiamo fatto benissimo nel primo tempo soffrendoli un po’. Nella ripresa abbiamo avuto molto più spazio e gli esterni e gli attaccanti si sono mossi più agevolmente. Abbiamo dimostrato di star bene fisicamente spingendo fino al 95’. La vittoria credo sia meritata anche per il computo delle occasioni avute nel finale. Dietro i tre difensori hanno concesso pochissimo, sono stati fantastici, ma un filtro importante è stato fatto in mezzo al campo dai centrocampisti".

Gianluca Bondielli