Massese: toto-allenatore tra Favarin e Pisciotta, Gerini accelera le trattative

E’ soprattutto il “toto-allenatore“ a tenere banco in questo periodo alla Massese. Recentemente era stato accostato alla società bianconera il nome di Stefano Turi, che dopo due anni in Serie D col Derthona conclusis con altrettante salvezze ha chiuso il rapporto con la società tortonese, ma sembra che stia prendendo piede l’idea di puntare su Giancarlo Favarin, vero e proprio decano della panchina. Al vaglio c’è anche una possibile conferma di Massimiliano Pisciotta che non è tagliato fuori dai giochi ed al quale evidentemente si riconosce una parte di merito in una stagione pur conclusa con tanti rimpianti.

Domenica tornerà a Massa il presidente Antonio Gerini e questo potrebbe dare un’accelerata in primis alla scelta del nuovo tecnico, che rappresenta sicuramente una priorità in casa zebrata, e in subordine a qualche trattativa. In un secondo tempo ci si concentrerà sulla costruzione della squadra per la quale il direttore generale ha già più di una idea per gli acquisti. Davanti serve un’altra punta da affiancare al confermato Michael Buffa. Pietro Pegollo è uno di quegli attaccanti che immancabilmente alla fine di ogni stagione vengono accostati ai colori bianconeri e la suggestione rimane anche quest’anno. Una punta con caratteristiche diverse che piace alla Massese è Tito Marabese, fantasista apuano anche lui classe 1993 che è reduce dalla conquista del titolo di capocannoniere del girone A di Promozione Toscana con 19 gol all’attivo con la maglia della San Marco Avenza.

Un altro giocatore attenzionato è Leonardo Da Pozzo, centrocampista offensivo che quest’anno ha vinto il campionato d’Eccellenza con il Camaiore. Per la difesa si sta pensando, infine, ad un cavallo di ritorno. Un profilo sondato è quello di Riccardo Lucaccini, massese purosangue che in questa stagione ha militato nelle fila della Fratres Perignano. Il giocatore nasce come centrocampista ma per la sua duttilità ha poi iniziato ad essere impiegato anche dietro. Assicurarsi un elemento del genere significherebbe mettere in rosa un vero e proprio jolly.