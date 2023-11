Massese tutta da scoprire. Comincia l’era Del Nero

E’ una Massese tutta da scoprire, nell’assetto e nello spirito, quella che oggi sarà impegnata allo stadio comunale di Molino del Ponte (ore 14.30) contro il Montespertoli. C’è curiosità e speranza per il debutto in panchina di Davide Del Nero. Il nuovo tecnico ha avuto pochi giorni a disposizione per lavorare con la squadra ma ha già fornito le prime indicazioni a livello di gioco e soprattutto ha dato input alla testa dei giocatori. Del Nero è conosciuto, infatti, oltre che per la sua competenza, anche per il suo carattere bello tosto che sa trasmettere ai ragazzi che allena. I convocati per la sfida odierna sono 21. Alla fine manca soltanto il capitano Andrea Vignali, che sta recuperando dall’intervento al tallone, mentre ha recuperato Michael Scarf che è rientrato nel novero degli arruolabili. Vedremo oggi a chi toccherà essere dirottato in tribuna.

Dicevamo dei dubbi riguardo al modulo che potrebbe subire variazioni. Del Nero ha fatto capire che ha intenzione di plasmare una Massese camaleontica che sappia cambiare pelle anche in base all’avversario che andrà ad affrontare. Quello che è sicuro, al di là dei numeri in campo, è che vedremo una formazione più votata all’attacco e all’aggressività. Il tallone d’Achille della squadra sinora è stata questa cronica difficoltà ad andare in rete. E’ da quattro giornate che la Massese non segna un gol e la prima cosa da fare è cercare di abbattere questo tabù.

Gianluca Bondielli