Massese "Va bene le critiche. Ma qui si sta esagerando"

E’ una situazione surreale quella che si sta vivendo in questi giorni alla Massese di cui, dopo il presidente, dà conto anche il direttore generale Augusto Cantoni, primo a uscire tra i tifosi a fine partita. "Era doveroso andare ad ascoltarli –dice –. Mi prendo tutte le responsabilità del caso e accetto ogni critica, ma penso che il metodo utilizzato non sia quello ortodosso. La prestazione è stata indecorosa e si può chiedere scusa ma non si può trascendere in situazioni di violenza. E’ vero che noi abbiamo alzato le aspettative e sappiamo che Massa è una piazza esigente, ma da quando sono qua ho ricevuto solamente contestazioni. Con tutto che in questi 7 mesi abbiamo salvato la squadra da una situazione disastrosa. Adesso abbiamo campi di allenamento per prima squadra e Juniores, abbiamo un campo rifatto grazie al nostro e all’altrui intervento, stiamo ricostruendo un settore giovanile con l’aiuto del Poggioletto. Abbiamo la Juniores prima in classifica".

"A livello di prima squadra – continua Cantoni – i risultati sul campo non soddisfano neanche noi e ne stiamo cercando le cause ma qualcosa di buono l’avremo pur fatto. Io mi sento tranquillo perché abbiamo fatto le cose come dovevamo fare con quello che potevamo. Ho le mie idee e se andrò avanti lo farò con quelle. Stiamo facendo i conti con tanti problemi. Dal grave infortunio a Ricci continuando con Vignali che avrebbe bisogno di operarsi proseguendo con Del Pecchia che lamenta una frattura da stress. Anaya che se ne è andato a sorpresa da un momento all’altro. Adesso ci stiamo guardando in giro perché è un nostro dovere intervenire e vedremo cosa si potrà fare quando riapriranno le liste. Nel frattempo ci dobbiamo sentire tutti sotto esame. La situazione che si sta creando, però, mi sembra esagerata".

Gianluca Bondielli