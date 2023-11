Massese, via al nuovo corso. Mister Del Nero è euforico

"Provare ad andare a fare la partita su tutti i campi". Questo è il credo calcistico che Davide Del Nero sta cercando di inculcare alla Massese sin da questi primi giorni di lavoro. "Sono super contento del gruppo che ho trovato – spiega il nuovo tecnico – e sinceramente faccio fatica a capire questa situazione di classifica perché questo è un gruppo importante, che ha qualità e che mi ha dato l’impressione di una gran voglia di lavorare sul campo. Certo le cose cambiano molto dagli allenamenti alla partita ed in pochi giorni non possono essere sparite tutte le problematiche. Vedremo domenica in gara il riscontro che avrò".

Domenica la Massese è attesa da un avversario molto complicato come il Montespertoli. "Ho preso notizie – conferma Del Nero – e mi hanno assicurato che sono una squadra tosta, di categoria, che non molla mai e dispone di gente esperta. Per di più andiamo in un campo difficile. Ho già detto ai ragazzi che non dobbiamo pensare di andare là ad aspettarli con la speranza che ci capiti l’episodio a favore. Bisogna aggredire la partita e provare a metterli in difficoltà". Il mister apuano anticipa che non si focalizzerà su un unico modulo. "Non sono un integralista. Potrò variare modulo anche in base agli avversari. Questo non vuol dire preoccuparsi troppo di loro ma voler disporre la squadra senza concedere vantaggi agli altri. La mentalità dovrà essere sempre la stessa, quella di cercare di imporre il nostro gioco e di andare alla ricerca del risultato ma cercando di prenderci dei vantaggi sugli avversari calcolando bene le variabili che comportano. Potrò, quindi, schierare una difesa a tre o a quattro e giocare in avanti con tre attaccanti o con due punte più il trequartista".

A livello di organico, a parte l’infortunato Vignali, è in dubbio Michael Scarf (nella foto) per un problemino muscolare. Gli altri giocatori dovrebbero essere tutti a disposizione.

Gianluca Bondielli