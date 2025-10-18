Massese-Viareggio Derby ad alta tensione. Marselli confida nell’apporto del pubblico

Massese-Viareggio non può essere una partita normale, neppure in Eccellenza, per la storia che la precede e per una rivalità tra le due tifoserie davvero sentitissima. Domenica si scriverà un’altra grande pagina nel duello fra queste due compagini e la Massese chiama a raccolta i suoi tifosi, gli unici fra l’altro che potranno assistere all’incontro visto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Lucca.

"Speriamo e ci aspettiamo una grande affluenza di tifosi – ha esternato il tecnico Davide Marselli –. Sarebbe bello vedere uno stadio pieno che possa trascinare la squadra verso il successo. La partita di Coppa era un’altra storia ed è ormai archiviata. Io sono convinto che se giochiamo come sappiamo possiamo battere il Viareggio. Bisogna fare una prestazione importante senza le nostre amnesie perché se gli concedi qualcosa hanno dimostrato di saperci far male".

Si parla tanto dell’importanza di questa gara ma il mister di Fiumaretta è realista. "E’ una sfida fondamentale ma non la possiamo definire decisiva perché alla fine del campionato mancano ancora troppe partite. E’ importante arrivarci dopo una bella vittoria che ci ha dato ancor più fiducia. Chi vince da questo derby uscirà con ancora più convinzione ma di strada da fare ce ne sarà sempre tanta con un nuovo turno infrasettimanale in programma sempre ad ottobre".

Sarà importante per la Massese dosare anche le energie ma è presto per parlare di formazione. "Mercoledì ho cambiato tre giocatori rispetto a domenica – ha ricordato Marselli – inserendo Maffei, Mariani e Grasselli. Vediamo domenica chi giocherà ma queste sono partite che si preparano da sole. Spero di poter riavere tra i convocati Mapelli. In casa finora abbiamo avuto dei problemi ma se copriamo meglio tutto il campo come abbiamo fatto a Grosseto, su un terreno come il nostro, possiamo far bene".

Una menzione, infine, merita Daniele Lucchesi diventato ormai una certezza come under. A Cerreto Guidi aveva fornito l’assist, a Grosseto ha segnato il suo primo gol e giovedì è arrivata anche la convocazione con la rappresentativa regionale.