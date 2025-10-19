Massese-Viareggio Un derby d’altri tempi. Sarà fondamentale il sostegno dei tifosi

Con Massese-Viareggio torna uno dei grandi classici del passato. Una di quelle partite che portano indietro nella memoria a sfide infuocate e spesso esaltanti nei professionisti. Le due squadre si ritrovano in Eccellenza con la logica ambizione di risalire quanto prima. In un campionato che sembra molto agguerrito per la lotta al titolo il duello tra le compagini bianconere sarà quello a conferirle molto più sale. Massese e Viareggio arrivano a questo derby tanto atteso appaiate in classifica. Gli apuani hanno giocato una partita in più ma sono partiti anche da una penalizzazione di -2.

Lo scontro in campionato arriva a poco tempo di distanza dall’incrocio in Coppa che ha portato alla bruciante eliminazione della squadra di Davide Marselli. Un motivo in più per provare a prendersi questo pomeriggio una vendetta sportiva sui rivali. In questi giorni si sono sprecati gli appelli e gli ultras hanno tappezzato di volantini la città e di messaggi i vari social nel tentativo di richiamare allo stadio “Gianpiero Vitali“ il maggior numero possibile di tifosi. Questa partita può essere l’occasione, come lo fu lo scorso anno la finale di Coppa Italia con un migliaio di massesi presenti a Firenze, per tornare a riempire gli spalti del vecchio comunale.

La Massese si aspetta di avere una spinta in più dal proprio tifo. Gli ultras hanno invitato tutta la tifoseria ad andare in curva sud “Alessandro Balloni“ con sciarpe e bandiere bianconere. Si spera, insomma, che il contorno possa essere all’altezza dell’evento considerando oltretutto che i tifosi viareggini dovranno rimanere a casa per il divieto di ingresso ai residenti della provincia di Lucca stabilito dalla Questura di Massa. Sul campo, poi, toccherà ai giocatori farsi valere. Mister Marselli ha convocato gli stessi di Grosseto. Non ci saranno ancora Zavatto e Mapelli. Per quest’ultimo non si è voluto rischiare un rientro frettoloso.

Per quanto riguarda le scelte il tecnico di Fiumaretta visto che si tratterà del terzo impegno in otto giorni potrebbe optare per un altro paio di cambi rispetto alla vittoriosa formazione anti Belvedere. Molto dipenderà anche dalle condizioni di Lucchesi, il golden boy classe 2007 diventato ormai titolare fisso. Se il ragazzo sarà in grado di giocare la sua terza partita ravvicinata dietro potrebbe essere riproposta la stessa difesa. Davanti dovrebbe tornare dal primo minuto Marabese ed in quel caso la squadra si rischiererebbe col tridente mentre a Grosseto l’undici di partenza aveva visto Mariani dietro le punte Buffa e Lucchesi. In una sfida del genere conterà molto chi partirà ma anche chi entrerà a gara in corsa perché potrebbe “spaccare“ la partita.