Massese Vietati passi falsi col San Giuliano. Occorre una vittoria per tornare a correre

La Massese si è già giocata troppi “bonus“ in questo avvio di campionato per potersi concedere altri passi falsi questo pomeriggio nel turno infrasettimanale contro il San Giuliano. Tre sconfitte nelle prime otto gare, unite al fardello dei due punti di penalizzazione, stanno compromettendo il ruolino di marcia della squadra apuana, attualmente relegata al decimo posto. Serve un’impennata che può essere procurata soltanto da una vittoria ma non sarà facile ottenerla contro una matricola che dopo un avvio stentato sta prendendo fiducia nel campionato d’Eccellenza. I termali domenica hanno fermato sul pari la Lucchese ed in precedenza erano già riusciti a uscire indenni dallo stadio dei Pini. Hanno centrato anche il loro primo successo stagionale proprio contro il Castelnuovo Garfagnana, fresco “carnefice“ della Massese. Occhio quindi alla squadra pisana che non sarà sicuramente un cliente malleabile.

L’altra incognita è rappresentata dal campo visto che la Massese non giocherà nel proprio stadio ma a Marina di Pietrasanta, al Pedonese (ore 14,30). Un terreno in sintetico e di dimensioni più ridotte a cui la squadra dovrà sapersi abituare. Il dato positivo per il tecnico Davide Marselli è quello di avere finalmente l’intero organico a disposizione. Nell’elenco dei convocati figurano, infatti, ben 24 giocatori e questo significa che il tecnico delle zebre dovrà compiere stamani un ulteriore scrematura per scendere ai venti consentiti per l’ingresso in campo.

Tra i giocatori recuperati c’è anche il centrale Zavatto che ha quindi superato il fastidio muscolare. Per lui è più probabile un rientro soft con partenza dalla panchina. In campo assieme Lucaccini in difesa dovrebbe rivedersi Lasagna, che ha scontato il turno di squalifica. A destra potrebbe scattare il momento di Mapelli ma in quella fascia possono giocare anche Maffei e Grasso mentre a sinistra Marchini sembra in vantaggio su Favret. Anche davanti potrebbe esserci qualche novità, ad esempio con Mariani dietro le due punte Buffa e Lucchesi.

Gianluca Bondielli