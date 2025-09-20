Massese Vietati passi falsi con la Pro Livorno. Marselli: "Non dobbiamo fallire l’approccio"

"Vietato fallire l’approccio". Davide Marselli, tecnico della Massese, ha puntato molto su questo tasto durante il lavoro settimanale con la speranza di eliminare un "neo" che sta dimostrandosi pernicioso per la sua Massese. "Non possiamo entrare in campo ancora una volta molli, lasciando campo agli avversari – ha anticipato il mister di Fiumaretta – perché ci prenderemmo il rischio di andare nuovamente sotto e poi di dover recuperare. Bisogna dare il massimo dal primo minuto. Si tratta di un aspetto psicologico che possiamo e dobbiamo risolvere. Domenica mi aspetto una prova di carattere e l’approccio giusto. Abbiamo dimostrato che se vogliamo sappiamo proporre un buon calcio e dobbiamo farlo a partire dal fischio d’inizio".

La Pro Sorgenti Livorno è un avversario da prendere con le molle ma in questo momento la Massese non può permettersi di guardare in faccia nessuno. "La loro sicuramente è una squadra rognosa che ha anche delle buone individualità. Hanno Tognarelli dietro, Fall a centrocampo, Cutroneo in attacco ed un portiere di categoria come Signorini. Sono una buona squadra e se ci aggiungi anche il carattere e la grinta che ci mette l’allenatore diventa una partita difficile. Noi, però, abbiamo bisogno di fare risultato e per questo dovremo giocare alla morte. Mettere in positivo l’asticella della classifica è la priorità che ci siamo dati".

Per quanto riguarda la squadra il tecnico bianconero ha aggiornato sulle defezioni ma senza fornire indicazioni sulla possibile formazione. "Grasso resterà fuori ancora 3 settimane per una vecchia cicatrice sulla coscia e lo stesso periodo grosso modo servirà a Mapelli per rientrare. Per il resto i giocatori sono tutti arruolabili ed in settimana si sono allenati bene. Non so ancora chi scenderà in campo. Ci penserò nelle prossime ore. Ci sta che qualcosina possa cambiare". Sul fronte opposto va detto che non sarà in panchina l’allenatore massese Matteo Gassani che è stato squalificato per un turno a seguito della partita con la Larcianese di domenica scorsa.