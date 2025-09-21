Massese Vietati passi falsi. Marselli mescola le carte

Non ci sono novità nella lista dei 20 convocati per la gara odierna (ore 15) della Massese allo stadio “Mario Magnozzi“ di Livorno. I giocatori arruolati sono gli stessi del precedente match contro lo Zenith Prato. Rimangono ancora indisponibili al momento gli esterni Mapelli e Grasso, entrambi infortunati. Contro la Pro Sorgenti Livorno ci sarà da attendersi qualche avvicendamento a livello di formazione, come fatto intendere dallo stesso tecnico Davide Marselli, ma si tratterà in ogni caso di cambiamenti minimi visto che c’è uno zoccolo duro di 7/8 titolari ormai individuato.

Al di là dei singoli interpreti sarà importante vedere in campo un atteggiamento diverso, più aggressivo e determinato, sin dai primi minuti di gioco. Il match contro la squadra labronica del grande ex Matteo Gassani, che non sarà presente in panchina in quanto squalificato, non sarà visibile dal vivo ai tifosi bianconeri per il divieto imposto dalla prefettura di Livorno per ragioni di ordine pubblico.

Gara in diretta su YouTubeFortunatamente la Us Massese 1919, come nella stagione precedente, ha deciso di offrire la possibilità di seguire in diretta YouTube sul proprio canale ufficiale (Us Massese 1919) le gare che si disputeranno in trasferta (previo consenso della squadra ospitante). Il servizio inizierà proprio questa domenica con Pro Livorno Sorgenti-Massese con la produzione di Quotidiano Apuano ed il Pool Sportivo Station Versilia con la regia e le riprese di Claudio Gabbrielli e la telecronaca di Umberto Meruzzi. L’iniziativa è sicuramente lodevole perché permetterà di vedere le partite esterne della Massese anche ai tifosi che non potranno andare in trasferta e in casi specifici come questo, dove la trasferta è proprio vietata, rappresenteranno l’unico modo per seguire la squadra del cuore.