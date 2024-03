Massese Voglia di riscatto. Decolla la volata playoff

Parte domenica da Castelfiorentino la volata playoff della Massese. Il sonoro ceffone a cinque dita preso nell’ultima uscita dallo Zenith Prato ha risvegliato l’orgoglio della squadra bianconera che medita un pronto riscatto in casa della penultima in classifica. Non ci sarà assolutamente il rischio di sottovalutare un avversario che nel girone di ritorno ha sì perso 7 delle 9 gare disputate ma è anche reduce dalla vittoria di domenica per 2 a 0 in casa della Geotermica che gli ha consentito di sfilarsi la maglia nera facendola indossare proprio ai rivali. All’andata la Massese allo stadio Vitali non riuscì ad andare oltre lo 0 a 0 contro il Castelfiorentino United ma non si era ancora sottoposta alla “cura“ Del Nero. Cura che avrà bisogno di un supplemento questa settimana per rimettere la squadra in forze sia fisiche ma soprattutto mentali.

Il tecnico apuano con, o più probabilmente, senza Terigi e Zavattodovrà studiare le giuste soluzioni. Non è escluso che torni all’antico ripassando alla difesa a tre. In questo senso sarebbe utile il completo recupero di Andrei, rimasto in panchina domenica, che può essere impiegato anche come difensore centrale e dare di conseguenza più esperienza al reparto arretrato. C’è ancora tempo, comunque, per pensare alle scelte tattiche e di uomini. Sul fronte tifosi si aspetta l’ufficialità del divieto d’ingresso ai supporters massesi. Per il momento la vendita dei tagliandi rimane bloccata.

Gianluca Bondielli