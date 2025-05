Massimiliano Incerti confermato alla guida della Carrarese Giovani per la stagione 2025-26

Ufficiale, da ieri sera Massimiliano Incerti, per la stagione 2025-26 rimane saldamente sul ponte di comando della Carrarese Giovani. Ha confermaci l’accordo è stato lo stesso allenatore che dopo gli spifferi di radio mercato che lo volevano nella prossima stagione sulla panchina del Forte dei Marmi, dopo il faccia a faccia tenutosi nella stanza dei bottoni del presidente Dell’Amico, oggi all’estero per lavoro, non ci ha pensato un secondo nello stringere la mano al nocchiero Gialloblù.

"Ora fatemi parlare del presidente – le prime considerazioni di Incerti – . Provo una profonda gratitudine per lui. Il merito è suo, è lui che mi ha fortemente confermato, è lui che mi ha illustrato il progetto-programma della prossima stagione, anche se debbo dire che non aspettavo altro. Lo stimo tantissimo, è un presidente straordinario, vivacissimo. Acuto, simpatico, sa sdrammatizzare tutto e sta lavorando alla grande per fare un gran bella Carrarese Giovani, è incredibilmente attaccato ai colori gialloblù, è ambizioso come pochi. Mi sono riconosciuto nel suo progetto che deve dare corpo per aprire un ciclo. Credo che Giulio Dell’Amico con il gruppo dirigente, l’area tecnica, i giocatori, i tifosi e il sottoscritto possiamo toglierci più di una soddisfazione".

Intanto da Pontremoli, sponda azzurra, rimbalzano le voci sempre più insistenti dell’interesse per Gianmaria Cucurnia e Grasselli. Sui due giocatori stanno puntando le loro fisches anche il Mulazzo.