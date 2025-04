Massimo Cavaglioni confermato alla guida dello Scarlino Calcio 2020

Massimo Cavaglioni resta in sella allo Scarlino. Il tecnico di Massa Marittima guiderà i giallorossi anche nel prossimo campionato di Prima categoria. La società Scarlino Calcio 2020 ha confermato in toto lo staff tecnico. Mister Massimo Cavaglioni, assieme al suo staff formato dal vice allenatore Michele Valvani e dal preparatore dei portieri Alex Balestri, sarà alla guida dei giallorossi anche nella prossima annata.

"Mettiamo le basi per riprovare a fare una stagione importante – sottolinea il direttore sportivo Piero Livaldi –. Abbiamo già avuto un incontro con la proprietà, che ha ribadito il concetto di essere protagonisti nella prossima stagione e migliorare l’annata appena trascorsa. Già da ora abbiamo iniziato a formare la rosa, c’è molta fiducia in questo staff per poter riuscire a portare lo Scarlino, a medio termine, a salire di categoria, in prospettiva anche per il settore giovanile del Follonica Gavorrano, con cui va avanti la proficua collaborazione. Scarlino rimane l’alternativa più vicina e più importante come veicolo per i ragazzi in uscita dalle categorie giovanili".