Massimo Marchetti torna al Ponte a Cappiano dopo quattro anni

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Così canta Antonello Venditti. L’esatta fotografia del rapporto tra il Ponte a Cappiano e Massimo Marchetti, che tornerà a sedersi sulla panchina del Ponte a Cappiano a distanza di quasi quattro anni dall’ultima volta. Era l’ottobre 2021, quando il campionato di Prima Categoria fu interrotto dopo due giornate per la pandemia e Marchetti salutò dopo sei stagioni il club biancoceleste, con cui aveva vinto per due volte il campionato di Seconda Categoria nelle stagioni 2016-‘17 e 2019-‘20. Nelle ultime tre stagioni, il tecnico livornese ha guidato prima il Collesalvetti e poi per due anni il Donoratico in Prima Categoria, con tanto di salvezza tranquilla al primo e raggiungimento degli spareggi inter-girone per volare in Promozione quello successivo. Anno sabbatico invece nell’ultima stagione. "Con esperienza, passione e tanta voglia di far bene il mister è pronto a dare una nuova energia al gruppo e a portare avanti un progetto ambizioso per la nostra società – si legge nella nota del club –. Bentornato a casa Massimo e in bocca al lupo per questa nuova avventura".