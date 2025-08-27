Mataloni sul lavoro nel ritiro: "Maceratese, ritmo intenso in gara"

"La preparazione atletica della squadra è differente da quella dello scorso anno perché è quanto chiesto dalla serie D, cioè da una categoria superiore". Lo dice Christian Mataloni, confermato preparatore atletico della Maceratese. "Quest’anno – spiega – abbiamo dotato ogni calciatore di un gps (sistema di posizionamento globale) e in questo modo possiamo personalizzare il lavoro di ciascuno". Sono state settimane intense. "Fino a Ferragosto – Mataloni ripercorre le tappe della preparazione – abbiamo caricato al massimo, poi li abbiamo ridotto un po’ in vista dell’impegno ufficiale. In questa settimana i carichi saranno medi e dalla prossima entreremo in quella classica di stagione che prevede la gara di campionato". Ogni giocatore ha un gps ed ecco qualche curiosità. "De Angelis, Ciattaglia e Marras sono quelli che corrono di più; come forza esplosiva cito Osorio e Morganti". Si pensa che il portiere possa fare meno chilometri. "Gagliardini nel gioco di Possanzini è molto coinvolto, in un test in famiglia di 50 minuti ha percorso 4 km".

Adesso in casa biancorossa si pensa a domenica quando i biancorossi saranno ospiti dell’Atletico Ascoli per il primo turno di Coppa Italia. "Ci attende – spiega Mataloni – un avversario tra i primi nei parametri fisici, per esempio velocità massima e la distanza percorsa, sarà una gara differente da quella di Recanati".

Tra il preparatore atletico e il tecnico c’è un rapporto molto intenso. "È ottimo, è il quarto anno che lavoro assieme a Possanzini perché i due anni nella Maceratese si aggiungono gli altri due trascorsi a Porto Recanati". Ed ecco cosa chiede l’allenatore al preparatore. "Chiede intensità sul piano fisico e il mio lavoro è in base alle sue richieste. La Maceratese si caratterizza per il modo di giocare, per tenere palla e i giocatori devono nel corso del match accelerare, frenare, portare pressing, fare corse lunghe. Dividiamo il lavoro aerobico in base anche al ruolo".

La Maceratese ha avviato una collaborazione con il Centro Rb Medicina e Riabilitazione e con il Poliambulatorio Villalba. I centri metteranno a disposizione della società e degli atleti professionalità, tecnologie e servizi di alto livello, supportando l’area medica con esami diagnostici, terapie riabilitative e visite specialistiche. Un valore aggiunto sarà garantito dal lavoro dei massofisioterapisti Alessio Torresi e Matteo Zenobi, figure di riferimento per l’attività quotidiana della squadra, che insieme con il medico sociale Francesco Morresi andranno a comporre lo staff medico biancorosso.