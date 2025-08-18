Match-day al ’Franchi’ contro il Ghiviborgo. La Robur si accontenta di un pareggio
Mister Bellazzini ritrova da avversario la sua ex squadra. Nella ripresa bianconeri vicini al gol due volte, ma senza successo
SIENA 1 GHIVIBORGO 1
SIENA (3-4-2-1) Michielan; Conti, Somma, Zanoni (1’st Cavallari); Tosini (1’st Ciofi), Barbera (1’st Lucas), Rossi (1’st Masini), Vari (1’t Loconte); Nardi (1’st Vlahovic); Noccioli (23’st Lapadatovic); Menghi (1’st Giannetti). Panchina: Paolucci, Neri, Ronchi, Calamai. Allenatore Bellazzini
GHIVIBORGO (4-4-2) Loaluna (1’t Piagentini); Baldacci (25’st Calaffa), Del Dotto, Vecchi, Ceccanti; Boiga (1’t Mion), Cannarsa, Signorini, Fisher (30’st Fisher); Thioune (32’t Ragghianti), Mariotti. Panchina: Birai, Brisciani, Quochi, Di Lorenzo, Souini, Ennached. Allenatore Casciotti
Reti: 14’pt Zanoni, 18’pt Mariotti.
Note: Ammoniti: Thioune, Masini, Cannarsa. Recuperi: 0 e 4.
SIENA – Finisce in parità la quarta amichevole precampionato del Siena contro un buon Ghiviborgo. Un 1-1 che rispecchia l’equilibrio in campo con le due squadre, che hanno provato a fare la gara, specie i bianconeri, creando molto ma concedendo altrettanto. Prima azione pericolosa con uno degli ex di giornata, Vari, che crea il panico sulla sinistra, ma il suo cross è deviato. Proteste biancorosse al 9’ per un contatto tra Tosini e Mariotti, ma per l’arbitro il terzino di casa entra sulla palla. Il match si sblocca poco dopo con Zanoni pesca fuori dai pali il portiere ospite e lo batte con una conclusione da oltre 30 metri. Il pari è immediato e arriva al 18’ con Mariotti servito da Boiga. Bravo l’11 del Ghiviborgo (che aveva già castigato il Siena lo scorso anno con la Fezzanese) a sfruttare la mancata uscita di Michielan, 1-1. Il Siena rischia qualcosa di troppo giocando dal basso e per poco la squadra di Casciotti non ne approfitta (25’). Al 29’ Vari si mette in solitaria ma il tiro è debole. Nel finale Michielan rischia tantissimo sbagliando il controllo sul retropassaggio di Nardi, pressato da Mariotti. Il numero 1 scuola Inter recupera sulla linea. Sul capovolgimento di fronte Noccioli, altro ex, si accentra e tira: destro a giro debole. Negli ultimi minuti del primo tempo prima Mariotti (Michielan si distende) poi due volte Boiga (sinistro a giro largo e tiro cross alto) vanno vicinissimo al vantaggio. Nella ripresa consueta girandola di cambi e Siena vicino al gol due volte con Noccioli (2’ e 4’) in altrettante azioni fotocopia: prima l’11 perde il momento di calciare poi conclude alto col destro. Nel mezzo Ghiviborgo insidioso con Mariotti, Conti mette in corner. Bravo Piagentini (16’) a chiudere la porta a Noccioli, ancora pericoloso. I nuovi ingressi da entrambe le parti sono volenterosi ma spezzano i ritmi già divenuti blandi.
Guido De Leo
