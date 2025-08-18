Match-day al ’Franchi’ contro il Ghiviborgo. La Robur si accontenta di un pareggio

SIENA 1 GHIVIBORGO 1

SIENA (3-4-2-1) Michielan; Conti, Somma, Zanoni (1’st Cavallari); Tosini (1’st Ciofi), Barbera (1’st Lucas), Rossi (1’st Masini), Vari (1’t Loconte); Nardi (1’st Vlahovic); Noccioli (23’st Lapadatovic); Menghi (1’st Giannetti). Panchina: Paolucci, Neri, Ronchi, Calamai. Allenatore Bellazzini

GHIVIBORGO (4-4-2) Loaluna (1’t Piagentini); Baldacci (25’st Calaffa), Del Dotto, Vecchi, Ceccanti; Boiga (1’t Mion), Cannarsa, Signorini, Fisher (30’st Fisher); Thioune (32’t Ragghianti), Mariotti. Panchina: Birai, Brisciani, Quochi, Di Lorenzo, Souini, Ennached. Allenatore Casciotti

Reti: 14’pt Zanoni, 18’pt Mariotti.

Note: Ammoniti: Thioune, Masini, Cannarsa. Recuperi: 0 e 4.

SIENA – Finisce in parità la quarta amichevole precampionato del Siena contro un buon Ghiviborgo. Un 1-1 che rispecchia l’equilibrio in campo con le due squadre, che hanno provato a fare la gara, specie i bianconeri, creando molto ma concedendo altrettanto. Prima azione pericolosa con uno degli ex di giornata, Vari, che crea il panico sulla sinistra, ma il suo cross è deviato. Proteste biancorosse al 9’ per un contatto tra Tosini e Mariotti, ma per l’arbitro il terzino di casa entra sulla palla. Il match si sblocca poco dopo con Zanoni pesca fuori dai pali il portiere ospite e lo batte con una conclusione da oltre 30 metri. Il pari è immediato e arriva al 18’ con Mariotti servito da Boiga. Bravo l’11 del Ghiviborgo (che aveva già castigato il Siena lo scorso anno con la Fezzanese) a sfruttare la mancata uscita di Michielan, 1-1. Il Siena rischia qualcosa di troppo giocando dal basso e per poco la squadra di Casciotti non ne approfitta (25’). Al 29’ Vari si mette in solitaria ma il tiro è debole. Nel finale Michielan rischia tantissimo sbagliando il controllo sul retropassaggio di Nardi, pressato da Mariotti. Il numero 1 scuola Inter recupera sulla linea. Sul capovolgimento di fronte Noccioli, altro ex, si accentra e tira: destro a giro debole. Negli ultimi minuti del primo tempo prima Mariotti (Michielan si distende) poi due volte Boiga (sinistro a giro largo e tiro cross alto) vanno vicinissimo al vantaggio. Nella ripresa consueta girandola di cambi e Siena vicino al gol due volte con Noccioli (2’ e 4’) in altrettante azioni fotocopia: prima l’11 perde il momento di calciare poi conclude alto col destro. Nel mezzo Ghiviborgo insidioso con Mariotti, Conti mette in corner. Bravo Piagentini (16’) a chiudere la porta a Noccioli, ancora pericoloso. I nuovi ingressi da entrambe le parti sono volenterosi ma spezzano i ritmi già divenuti blandi.

Guido De Leo