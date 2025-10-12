Match delicato a Urbania. Mobili: "Chiesanuova, serve una prova equilibrata»

La trasferta più lunga e una delle formazioni più temibili dell’Eccellenza si frappongono oggi ad un Chiesanuova bisognoso di punti e desideroso di uscire dalla crisi. Alle 15.30 i biancorossi scendono in campo ad Urbania per la sesta giornata e dopo quattro sconfitte nei primi cinque turni. Sarà la prima di due trasferte consecutive per il gruppo allenato da Mobili, gruppo che avrà tra i convocati anche il neo acquisto Perri.

Mister Mobili, queste due uscite nel Pesarese possono segnare in un verso o nell’altro la sua stagione e quella del Chiesanuova?

"Non lo so, vorrei solo – risponde Mobili – che si affrontasse la partita ed il momento senza isterismi e mantenendo l’equilibrio, perché qualche settimana difficile non può stravolgere tutto. Affrontiamo una rivale che abbina fisicità e qualità, una avversaria tosta (l’Urbania ha otto punti, 5 in più) ma possiamo giocarcela e speriamo che gli episodi non ci condannino, perché ultimamente prendiamo gol al primo tiro in porta. Vogliamo riscattarci. La società ha dimostrato di crederci comprandoci un attaccante importante come Perri, adesso sta a noi dare le risposte".

Andrea Scoppa