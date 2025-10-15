Match di ritorno. Mariani: "Tolentino, a Montegranaro per qualificarsi»

È tempo di tornare subito in campo per la truppa allenata da Passarini. Oggi alle 15.30 allo stadio "La Croce" di Montegranaro, il calcio d’inizio del ritorno dei quarti di Coppa Italia (andata 0-0), fra la squadra cremisi e i veregrensi. Presenta la sfida il calciatore Federico Mariani, classe 2006. "Mi aspetto – dice il giocatore – una gara equilibrata, perché andremo in casa di una delle squadre più solide di inizio stagione come ha dimostrato nella gara di andata. Sono convinto che faremo una grande prova perché abbiamo tanta voglia di riscattarci dopo il pareggio di domenica in campionato ed il modo migliore è di ottenere una vittoria per il passaggio del turno".

La partita infatti presenta non poche insidie, visto che la squadra di Mengo è imbattuta sul suo campo. Il Tolentino punterà sul suo rendimento positivo in trasferta dove sono arrivate tre vittorie sulle quattro gare disputate lontano dal "Della Vittoria" tra campionato e Coppa. "L’atteggiamento sarà fondamentale, la squadra ha capito gli errori commessi nell’ultima uscita e faremo in modo di evitarli, per regalare alla società e alla piazza il traguardo del passaggio del turno, che – conclude Mariani – può darci un’importante iniezione di fiducia in vista degli impegni successivi".

Marco Natalini