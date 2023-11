Match in chiave salvezza. Azzurra Colli, ecco la prima gioia. Sangiustese ko, sono problemi

SANGIUSTESE VP

0

AZZURRA COLLI

1

SANGIUSTESE VP (4-3-2-1): Shiba; Marini, Sopranzetti (36’ st Proesmans), Pigini, Salvatelli (27’ Tombolini); Sfasciabasti, Omiccioli (45’ st Orlietti), Trillini (15’ st Monachesi); Palmieri (32’ st Ouedraogo), Tulli; Minella. A disp.: Cingolani, Calcabrini, Lattanzi, Del Gobbo. All. Bolzan.

AZZURRA COLLI (4-2-3-1): Scartozzi; Fazzini, Filipponi (21’ st Sosi), Aliffi, Vallorani; Rossi, Gabrielli; Petrucci, Gesuè (41’ st Albanesi), Del Marro (26’ st Cancrini); Zira (36’ st Russo). A disp.: Castelletti, Spadoni, Acciarri, Giovannini, Petrini. All. Amadio.

Arbitro: Rossomando di Salerno.

Rete: 36’ pt Zira.

Una sconfitta che fa male alla classifica e al morale della Sangiustese che non riesce a dare una svolta al campionato e adesso ha solo un punto di vantaggio sull’Azzurra Colli, cioè sul fanalino di coda, vittorioso per la prima volta in stagione. La prova dei rossoblù è deludente perché non crea problemi agli avversari che sono più pericolosi. Parte bene l’Azzurra Colli: è il 4’ quando la conclusione di Petrucci prende il palo. Il buon inizio dà fiducia alla squadra di Amadio come dimostrano i tentativi di Filipponi (4’) e la conclusione di Rossi (7’). Ci pensa Palmieri a ristabilire la parità per i legni colpiti: è respinta dal palo la conclusione dell’attaccante ben servito da Salvatelli. Al 36’ si spezza l’equilibrio: l’ex Zira colpisce da sotto misura e manda la palla alle spalle di Shiba. Il vantaggio dell’Azzurra Colli è come uno schiaffo e la reazione non si fa attendere: al 37’ ci pensa Aliffi a evitare guai su Trillini. Nei minuti di recupero Petrucci prova a raddoppiare ma deve fare i conti con Shiba che ribatte. Si riparte con la Sangiustese obbligata a recuperare ma sul campo non riesce a impensierire gli avversari. Petrucci (1’) per Del Marro al quale non riesce il colpo di testa, la squadra di Amadio si fa vedere con Gesuè e Gabrielli, poi (36’) ci prova Zira dalla distanza con Shiba che non si fa sorprendere. La Sangiustese Vp protesta con l’arbitro per un mano in area.