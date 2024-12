Match senza alternative. Montefano, c’è da vincere

Oggi il Montefano deve conquistare l’intera posta in palio perché affronta sul suo campo una squadra che ha meno punti di lei e perché è indispensabile la vittoria per dare ossigeno alla graduatoria e al morale della formazione. L’allenatore Amadio deve forzatamente rinunciare ad alcune pedine, da tempo si attende il girone di ritorno per rivedere Palmucci assente nella prima parte di stagione mentre sono alte le possibilità che oggi Sindic non possa essere impiegato. Sul centrocampista si rincorrono le voci dell’interesse di alcune società. Ma al di là di chi scenderà in campo servirà un Montefano attento, che non commetta quegli errori che contro il Montegranaro hanno compromesso il match. La classifica dice che il cammino è stato deludente, la squadra è stata rinnovata ma ha accusato pesanti assenze, e non è affatto da escludere che la dirigenza possa correggere qualcosa sul mercato. In altre parole questa partita è l’occasione per dimostrare di credere nel progetto viola. Nel frattempo c’è la novità Federico Camilloni alla vigilia dell’importante gara interna con l’Atletico Mariner. Il Montefano abbraccia di nuovo il centrocampista rientrato dal prestito alla Cluentina nella squadra dove è cresciuto, ora sarà alle dipendenze del tecnico Amadio.