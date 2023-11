Match senza storia. La Pieve viene travolta dalla Correggese

la pieve

LA PIEVE: Fiorito, Pederzani, Belfakir, Gobbi, Barbati, Acquafresca, Diallo, Lupusor (77’ Cehu), Cheli (89’ Boriani), Guerzoni (64’ Cirasella), Margotta (83’ Bojardi). A disp.: Lugli, Gheduzzi, Erihioui, Ciccarelli, Rizzi. All. Rosi

CORREGGESE: Cipriani, Colombo (75’ Catellani), Ughetti (61’ Andolina), Gigli, Bertozzini, Galli, Simoncelli (86’ Mastaj), Staiti, Leonardi (82’ Cappelluzzo), Luppi, Galletti (66’ Ghizzardi). A disp.: Cavazza, Vittorini, Truzzi, Mollicone. All. Nazzani

Arbitro: Cardellini di Roma 2

Reti: 2’ Leonardi, 52’ (rig.) Cheli, 74’ (rig.) Luppi, 78’ Leonardi

Note: ammoniti Guerzoni, Ughetti, Galletti, Bertozzini, Gobbi, mister Nazzani, Cheli, Pederzani

La Correggese del nuovo mister Nazzani non dà scampo a La Pieve. Al 2’ Leonardi devia di testa in gol la conclusione di Simoncelli. Al 52’ La Pieve pareggia su rigore procurato e trasformato da Cheli. Al 74’ fallo in area su Gigli e il rigore di Luppi dà il nuovo vantaggio reggiano, poi al 78’ Leonardi supera Fiorito con un diagonale preciso.