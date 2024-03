Matelica, avanti tutta. Si avvicina l’Eccellenza

Matelica

2

Corridonia

1

: Ginestra, Anastasi (25’ st Croia), Zappasodi, Aquila, Lapi, Ferretti, Jachetta (44’ st Gashi), Scotini (19’ st Stroppa), Iori, D’Errico, Paradisi. All. Passarini.

CORRIDONIA: Piergiacomi, Marinelli (24’ st Galdenzi), Mariani, Cesca (42’ st Bigoni), Romagnoli, Del Moro, Garbuglia (6’ st Monti), Piccinini (33’ st Bontempo), Cornero, Ruzzier, Marcelletti (40’ st Zazzetti). All. Fondati.

Arbitro: Bartomioli di Pesaro.

Reti: 31’ e 41’ Iori, 35’ Ruzzier.

Con una doppietta di Iori il Matelica supera pure un buon Corridonia e fa un altro passo avanti verso la vittoria del campionato. Piegare la formazione di mister Fondati non è stato semplice, dopo il vantaggio arrivato alla mezz’ora c’è stata la reazione degli ospiti che hanno trovato il pareggio e sfiorato anche l’1-2 che avrebbe cambiato il volto della gara. Tuttavia, prima dell’intervallo, è arrivato l’episodio del rigore e Matelica è andata al riposo con una marcatura in più. Ne è seguita una ripresa molto combattuta in cui la squadra di casa ha fatto valere il suo spessore. I gol. Al 31’ Jachetta dal fondo mette al centro un cross perfetto per Iori che di testa deve solo spingere in rete. Al 35’ Garbuglia imbecca tra le linee Ruzzier che batte Ginestra nell’angolino. Al 41’ D’Errico punta Marinelli e viene atterrato in area, per l’arbitro è rigore. Si porta sul dischetto Iori che non sbaglia: 2-1. Precedentemente, al 36’, il portiere Ginestra aveva respinto con una gran parata la conclusione velenosa di Cornero. Questi si rende pericoloso in più di un’occasione anche nel secondo tempo, così come Ruzzier, ma Ginestra e la difesa locale fanno buona guardia. Al 28’ si registra un contropiede di D’Errico, lanciato sulla sinistra da Ferretti, ma il destro al volo di Iori viene neutralizzato da Piergiacomi con un bell’intervento.

m. g.