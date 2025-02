Matelica. Brachetta: "Strupsceki lavora a parte, domani valuteremo se ha recuperato»

Il Matelica sta lavorando sodo per la trasferta di domenica a Urbania. "I ragazzi – spiega Lorenzo Brachetta, preparatore atletico dei biancorossi – vengono da un grosso lavoro fatto per preparare al meglio le ultime quattro gare disputate contro avversari tosti, sia di alta classifica sia diretti concorrenti alla salvezza, e il campo ha confermato le difficoltà di quelle sfide. La squadra però ha reagito bene e adesso è importante allenarsi bene per mantenere il più a lungo possibile questa condizione".

Il Matelica sostiene settimanalmente tre sedute di allenamento, riposando il lunedì e il venerdì. Poi il sabato c’è la rifinitura. L’Urbania, che staziona nei piani alti della classifica, è reduce dall’impegno di mercoledì in Coppa Italia nazionale contro il Sansepolcro e hanno perso 1-0. L’allenatore Lilli ha detto che è stato "importante tenere aperto il discorso di qualificazione" in vista della sfida di ritorno, prevista per la prossima settimana in casa. Il Matelica, dunque, potrebbe incontrare un avversario stanco o distratto.

"È vero che il turno infrasettimanale porta via energie – dice Brachetta – e lascia qualche scoria, ma non mi fiderei molto di questo discorso, perché entra in gioco l’aspetto emotivo, cioè la voglia di trovare un pronto riscatto in campionato dopo la sconfitta di Coppa". Quindi, massima attenzione.

Infine, una domanda sull’infortunio dell’attaccante Strupsceki: "Il giocatore – risponde Brachetta – ha continuato a svolgere un lavoro differenziato e sabato (domani; ndr) vedremo se avrà recuperato appieno".

m. g.