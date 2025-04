Matelica chiude la stagione in Eccellenza contro Tolentino: sfida decisiva per i play off

Il Matelica chiude oggi alle 16.30, in casa, la stagione del suo ritorno in Eccellenza contro il Tolentino di mister Paolo Passarini, proprio il tecnico che lo scorso anno portò la formazione biancorossa al salto di categoria. Il match odierno conta poco per i matelicesi, che hanno già in tasca la salvezza matematica. Vale di più invece per i cremisi, impegnati nella zona play off. Per opposti motivi entrambe le squadre vorranno chiudere il campionato con un successo: il Matelica per congedarsi nel migliore di modi dai tifosi, il Tolentino per raggiungere il suo obiettivo di vertice.

Nelle file dei padroni di casa potrebbe essere questa l’ultima volta di Ettore Ionni come allenatore sulla panchina matelicese. Rumors di mercato sempre più insistenti, infatti, danno come probabili la riconferma fra i pali del portiere Paolo Ginestra e il ritorno di mister Lorenzo Ciattaglia alla guida del team biancorosso. Il tecnico è stato qui in Promozione (2022-2023) e a settembre non ripartirà dalla Settempeda: la società di San Severino, infatti, ha già comunicato la "separazione consensuale" al termine di questa stagione. Un indizio in più che confermerebbe l’ipotesi del passaggio di Ciattaglia al Matelica in Eccellenza.

Vedremo, ora c’è l’ultimo atto da recitare, poi calerà il sipario su questo tormentato torneo, vissuto fra alti e bassi, passato attraverso l’esonero di Santoni e giunto al capolinea con l’obiettivo-salvezza raggiunto con un turno di anticipo. Oggi, inoltre, l’attenzione dei tifosi biancorossi è rivolta anche alla Juniores di Edoardo Tomassetti che, dopo aver vinto il girone interprovinciale, insegue il titolo marchigiano. Alle 16.30 scende in campo contro la Castelfrettese: se vince è campione regionale.

m. g.