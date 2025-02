Matelica. Falcioni: "Buona prova a Urbania. La strada presa è quella giusta»

Il Matelica è tornato da Urbania con un punto importante per la classifica e il morale. "Siamo soddisfatti della prova contro una squadra ostica e su un campo difficile", dice il diesse dei biancorossi, Lorenzo Falcioni. La formazione di Ettore Ionni avrebbe potuto anche vincere con una doppietta di Mauro Iori, ma la fortuna le ha voltato le spalle. "C’è un pizzico di rammarico per l’incrocio di Iori che ci avrebbe permesso di fare il colpo esterno, ma il pareggio è giusto – prosegue il diesse Falcioni – al termine di una sfida molto tirata. Da parte del gruppo mi aspettavo una risposta così... Pian piano sta venendo fuori l’amalgama di squadra sotto le direttive di Ionni: la strada da percorrere è questa". Grazie al risultato positivo il Matelica si porta a 28 punti in classifica, ma il Fabriano - "corsaro" a Chiesanuova - recupera due lunghezze in chiave salvezza tornando a -5. Falcioni, però, non pensa alla classifica. "Dobbiamo lavorare con la massima umiltà – dice – per poter raggiungere la salvezza il prima possibile, senza tener conto di chi è sotto o sopra. Il Matelica deve fare la corsa pensando soltanto a se stessa". Domenica, almeno sulla carta, avrà il calendario dalla sua parte, dal momento che ospiterà il fanalino di coda Fano, capace di raccogliere 3 punti in 22 partite.

m. g.