Matelica. Ionni: "L’Atletico Mariner lotta per salvarsi. È una gara che nasconde molte insidie»

La trasferta di domenica in casa dell’Atletico Mariner rappresenta il primo di tre impegni molto importanti per il Matelica perché si tratta di uno scontro diretto in chiave salvezza e sarà seguito da un altro match fondamentale, domenica 9 marzo, in casa contro il Montegranaro. Poi ci sarà la gara in casa della capolista Montecchio. Insomma, un mese di marzo che parte a razzo per la formazione allenata da Ettore Ionni che viene dallo stop forzato contro Fano. "Mi dispiace tanto per l’Alma Juventus – dice proprio l’allenatore biancorosso –, mi dispiace per tutti i tifosi e per la città. Lì ho giocato per tre anni e conservo bei ricordi. Ci perde sia lo sport sia il calcio marchigiano".

La pausa per il Matelica è stata provvidenziale oppure è vero il contrario? "Preferisco sempre giocare per avere il ritmo partita, ma purtroppo – spiega Ionni – non dipendeva da noi, adesso però guardiamo avanti. Ci aspetta una squadra che ha cambiato tanto partendo dall’allenatore, molto preparato. Domenica troveremo un avversario che è in fiducia. L’Atletico Mariner infatti ha trovato il giusto equilibrio e sta facendo di tutto per provare a salvarsi prima possibile".

Al termine del campionato mancano sette partite, sarà una bella lotta fino in fondo. Ne è convinto anche Ettore Ionni. "Dal Matelica mi aspetto che affronteremo le restanti gare come fossero sette finali, in maniera seria e con la mentalità da salvezza. I ragazzi stanno facendo di tutto per tirarsi fuori e ci proveremo fino alla fine, con la consapevolezza delle nostre forze".

m. g.