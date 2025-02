Matelica. Ionni: "Una vittoria fortemente voluta. Il portiere Ginestra sta facendo benissimo»

Il Matelica supera il Monturano Campiglione confezionando il miglior regalo possibile all’allenatore Ettore Ionni che in settimana (venerdì 7 febbraio) aveva compiuto 43 anni. "Volevamo e dovevamo vincere – dice il tecnico – e i ragazzi non potevano farmi regalo più bello! Sono tre punti importanti per noi, che servono a risollevarci dopo la sconfitta un po’ così di Macerata...".

Poi il pensiero corre alla prestazione della squadra: "Siamo stati bravi perché abbiamo avuto il giusto approccio – continua Ionni – e siamo riusciti a portarci sul doppio vantaggio, anche rischiando un po’ contro una formazione che ha battagliato dal primo all’ultimo minuto. Nel secondo tempo, però, è successo ciò che accade spesso quando i punti valgono veramente tanto. La compagine ospite, non avendo più nulla da perdere, ha lasciato tre-quattro attaccanti là davanti e noi ci siamo abbassati oltremodo, rinunciando anche a creare gioco per segnare. E, vuoi o non vuoi, finisci per concedere occasioni agli avversari".

Ma per fortuna del Matelica fra i pali si è destreggiato ancora una volta da campione l’esperto portiere Paolo Ginestra. "Non lo scopro certo io – conclude Ionni – sta facendo benissimo, sono contento che giochi con noi...".

Grazie alla vittoria il Matelica è salito a quota 27 punti in classifica, allontanandosi dalla zona play out che ora è a 7 lunghezze di distanza (il Fabriano Cerreto ha 20 punti ed è quint’ultimo). Da oggi sotto con gli allenamenti per preparare al meglio la difficile trasferta di domenica sul campo dell’Urbania, sesta in classifica.

m. g.