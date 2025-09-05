Matelica. "Non siamo ancora al top»

"Abbiamo una squadra nuova, ovviamente ancora in rodaggio, e ci crediamo molto alle scelte che abbiamo fatto per costruirla". Parola del direttore generale del Matelica, Gabriele Scandurra, fiducioso sulla stagione che va ad incominciare. "I ragazzi hanno lavorato finora duramente – dice – ma non siamo ancora al 100 per cento. Stiamo seguendo un iter che riteniamo giusto e che ci porterà a trovare la migliore condizione dopo la terza o la quarta giornata d’andata. Il campionato è lungo e difficile, bisogna calibrare bene la preparazione".

Poi, alla domanda sugli obiettivi del Club, il direttore generale Scandurra aggiunge: "Partiamo per migliorare la classifica della passata stagione in Eccellenza". Dunque, c’è fiducia nell’ambiente biancorosso matelicese alla vigilia dell’esordio in campionato, domenica, in casa dell’Urbania. "Andremo su un campo ostico ad affrontare una squadra forte, costruita per fare bene e che ha molto entusiasmo. Servirà di certo il miglior Matelica...".

Nel frattempo c’è rammarico per il 2-1 subito nel derby di Coppa Italia contro il Fabriano Cerreto. "Mastichiamo amaro, e parecchio, perché nell’arco della partita abbiamo fatto vedere ottime cose. Peccato aver preso due gol, uno al primo minuto di gioco e l’altro al novantacinquesimo. Questo – dice Scandurra – ci deve far capire quanta attenzione sarà necessario avere in questo torneo, dal primo all’ultimo istante di gioco, contro qualsiasi avversario. Ne faremo tesoro per il prosieguo della stagione, e pure questo è importante per crescere come squadra e come atteggiamento".

m. g.