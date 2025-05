Matelica: Scandurra nuovo direttore generale, Ciattaglia torna come allenatore

Gabriele Scandurra nuovo direttore generale, Lorenzo Ciattaglia nuovo allenatore. Sono le due novità annunciate dal Matelica. "Siamo orgogliosi di accogliere Scandurra all’interno della nostra società – dice la presidentessa Sabrina Orlandi –. Il suo profilo parla da solo: esperienza, conoscenza del calcio e capacità organizzative. Il ruolo di direttore generale sarà centrale nel coordinamento tra il settore giovanile e la prima squadra, oltre che nel supporto diretto alla presidenza per lo sviluppo strategico del Club. Il ritorno di mister Lorenzo Ciattaglia invece è motivo di grande soddisfazione per tutta la società. Lo conosciamo come professionista serio, preparato e profondamente legato ai valori del Matelica. Sono certa che con lui alla guida tecnica potremo proseguire un percorso di crescita solido e ambizioso". Scandurra ha un importante passato come giocatore; ha vestito fra l’altro le maglie di Samb, Catania e Ternana assieme a Paolo Ginestra. Ha vinto quattro campionati: due con la Lucchese (serie D e C2), uno con il Viareggio e uno con il Sulmona in Eccellenza. "Sono felice di entrare a far parte di una società seria come il Matelica – sono state le prime parole di Scandurra –, grazie alla chiamata del mio amico Paolo Ginestra. Qui ricopro con entusiasmo il ruolo di direttore generale, con l’obiettivo di portare il mio contributo operativo e strategico a stretto contatto con la presidentessa e con tutto l’ambiente". Lorenzo Ciattaglia, invece, arriva dalla Settempeda e vanta già una positiva esperienza sulla panchina del Matelica. "Tornare era un mio obiettivo – ha detto il tecnico – perché qui ho lasciato una parte del cuore. Ritrovo un ambiente serio, professionale e umano. Sono entusiasta di poter lavorare nuovamente con Sabrina, con cui ho sempre mantenuto ottimi rapporti, e con Paolo (Ginestra; ndr), che conosco e stimo profondamente".

m. g.