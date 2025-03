Matelica. "Senza paura col K Sport»

Chi vincerà l’Eccellenza? Fare pronostici è veramente difficile: Maceratese e Montecchio Gallo guidano la classifica a braccetto, quando mancano cinque giornate al termine del campionato. Cinque finali, tra cui lo scontro diretto, domenica 6 aprile a Montecchio. Un "arbitro" di questo incerto duello sarà il Matelica di mister Ettore Ionni, che dopodomani giocherà proprio in casa del Montecchio. Gli farà lo sgambetto a vantaggio della Maceratese? Chissà, tutto può accadere nel calcio, anche perché ai matelicesi servono punti per evitare i play out. "Il Montecchio – sottolinea Ionni – vanta la miglior difesa del torneo e ha una rosa da serie D, con giocatori che hanno militato anche nei campionati professionistici. Il Matelica ha il massimo rispetto per questo avversario, ma non ha paura. Ce la giocheremo a viso aperto, poi se saranno più bravi di noi gli faremo i complimenti". Come vede mister Ionni la corsa promozione? "È una bella lotta – risponde il tecnico – fra squadre che giocano in maniera diversa e sono molto organizzate. Inoltre hanno allenatori preparati e giocatori forti. Lo scontro diretto alla penultima giornata sarà decisivo". Infine, un commento sull’ormai prossima esclusione del Fano dal campionato, con conseguente rivoluzione in classifica. "Qualcosa cambierà – conclude Ionni – e non sarà piacevole in un momento come questo in cui i punti pesano tantissimo. Ma soprattutto è un peccato l’esclusione di una società con 119 anni di storia come l’Alma, ci perde il calcio, specie quello marchigiano".

m. g.