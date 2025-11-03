Matelica tenta la fuga. La Fermignanese pareggia

fermignanese

FERMIGNANESE: Marcantognini (35’ st Bellucci), Mattioli (35’ st Santi), Labate, Lucciarini, Fraternali, Mariotti, Cirulli, Bozzi (9’ st Giovanelli Fraternali), Cordella, Arduini (9’ st Izzo), Saidykhan. All. Pazzaglia.

MATELICA: Ginestra, Uncini, Bucari (44’ st D’Angelo), Sanchez Montilla, Mengani Nicola, Tempestilli, Mengani Edoardo, Tomas Caleir, Bianchi, Pedrini, Merli. All. Ciattaglia.

Arbitro: Uncini di Jesi (assistenti Catani di Fermo e Bruscantini di Macerata).

Reti: 7’ pt Bianchi, 13’ pt Edoardo Mengani, 35’ pt e 43’ st Cirulli, 16’ st Tomas Caleir (rig,), 18’ st Cordella.

Note: espulso al 25’ st Tempestilli per somma di ammonizioni; ammoniti Tempestilli, Mariotti, Izzo

Finisce con la divisione della posta in palio tra Fermignanese (foto) e Matelica. Una partita ricca di gol che ha divertito il pubblico presente. Al 4’ incursione di Bozzi all’interno dell’area ma viene murato da tre avversari. Dopo tre minuti passa in vantaggio il Matelica con Bianchi che infila la difesa e trafigge Marcantognini. Accusa il colpo la Fermignanese che subisce il raddoppio al 13’ ad opera di Edoardo Mengani. Finalmente al 25’ arriva la prima conclusione della squadra di casa, ma l’eterno Ginestra para in due tempi. Al 35’ i lanieri accorciano le distanze con Cirulli: lancio di Arduini da 40 metri che scavalca la difesa, incrocia Cirulli che insacca sul secondo palo. Al ritorno in campo si gioca costantemente nella metà campo difesa dal Matelica. Al 13’ Merli subisce un fallo e l’arbitro decreta il rigore. Sul dischetto va Tomas Caleir il cui tiro tocca il palo interno e il pallone rotola nella rete. Reazione Fermignanese: al 18’ su azione di calcio d’angolo Labate colpisce la traversa, il più lesto è Cordella che realizza. I ragazzi di Pazzaglia insistono e agguantano il pareggio con Ivan Cirulli.