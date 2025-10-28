Matelica-Trodica. Ginestra: "Bella prova». Buratti: "Poco determinati»

"Non siamo stati il solito arrembante Trodica, ma c’è da considerare che dall’altra parte c’è un avversario con cui fare i conti". Roberto Buratti, tecnico del Trodica, parla del pareggio a Matelica. "È mancata - aggiunge - quella cattiveria per trasformare in rete almeno una delle 2-3 occasioni costruite, ma c’è da riconoscere che il Matelica si è ben disposto in campo, ha chiuso gli spazi e poteva fare male nelle ripartenze". Però si pensava che il Trodica avrebbe potuto mettere a segno il blitz. "L’ho detto ai ragazzi negli spogliatoi: vuol dire avere la mentalità giusta se ci arrabbiamo per avere pareggiato sul campo di chi ha 2 punti in meno di noi". Il campionato si sta dimostrando difficile. "È così e non dobbiamo abbassare l’asticella, se andiamo a 100 all’ora siamo pericolosi, oggi abbiamo giocato a lungo nella loro metà campo e alla fine ci prendiamo il pareggio perché il punto può fare molto comodo". Buratti ha gettato nella mischia chi stava in panchina. "Chi è entrato ha fatto la sua parte, non è stato facile trovare gli spazi giusti per la bravura del Matelica ma siamo comunque riusciti a costruire 2-3 palle gol in cui siamo stati poco cattivi".