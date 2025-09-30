Matelica vola. La formazione di Ciattaglia è in testa alla classifica: "I ragazzi del vivaio stanno trovando un adeguato spazio. Il portiere e capitano Ginestra è il nostro valore aggiunto»

Matelica prima in classifica dopo il successo sul Chiesanuova: mister Lorenzo Ciattaglia sorride ma guarda al sodo: "Abbiamo fatto fino a oggi un gran lavoro – esordisce il tecnico biancorosso – però il primato conta poco. Quello che veramente è importante viene dal fatto che stiamo cercando di costruire una squadra con una sua fisionomia e abbiamo iniziato a farlo nel modo giusto. Adesso è tutto positivo, ma sappiamo che arriveranno periodi difficili e sarà lì che bisognerà stare vicini ai ragazzi. Loro oggi stanno dando il massimo, continueranno a farlo in maniera incredibile, ne sono convinto. Faremo anche degli errori, li farò io, li commetteranno i giocatori, però il campionato è lungo e l’obiettivo è di mantenere la categoria cercando di lanciare più giovani possibile, come Montella o Nicola Mengani, i quali sono ragazzi del vivaio matelicese. Ne lanceremo altri nella stagione, continuando a lavorare col massimo impegno". Poi Ciattaglia ha parole di elogio per Paolo Ginestra: "Voglio ringraziare il portiere e capitano, non solo per gli interventi straordinari che sta compiendo in campo, ma anche perché è una grande risorsa di questo gruppo, un uomo indispensabile anche nello spogliatoio, un esempio per i più giovani per come si allena e per come si comporta". m. g.