Mattagnanese super. Prato fermato sul pari. Buon esordio in Coppa

Buon avvio di stagione per la Mattagnanese all’esordio in Coppa della Divisione di calcio a 5 nazionale. La squadra di Borgo San Lorenzo ha pareggiato 1-1 nell’atteso derby contro il Prato C5. Numeroso pubblico al Palazzetto Gaddo Cipriani di Borgo con una prestazione di livello dei mugellani di Serie B contro il Prato Calcio a 5, formazione di Serie A2 e tra le più attrezzate della categoria. La gara è stata intensa ed equilibrata; tante le occasioni da entrambe le parti e grandi parate dei portieri. Per prima in vantaggio la Mattagnanese di mister Begliomini, col neo acquisto e giovane promessa Francesco Masini (nella foto), poi il Prato ha trovato il pari con il portiere di movimento a poco più di un minuto dalla sirena finale.

"Il risultato - dice il presidente del club borghigiano, Tommaso Quartani - rispecchia l’andamento della partita. Un pareggio che dà fiducia e valore al lavoro che i ragazzi stanno portando avanti". Prossima gara nel triangolare Coppa della Divisione: sabato 27 settembre Arpi Nova Campi - Mattagnanese.

F. Que.