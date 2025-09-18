Acquista il giornale
Mattagnanese super. Prato fermato sul pari. Buon esordio in Coppa

di FRANCESCO QUERUSTI
18 settembre 2025
Buon avvio di stagione per la Mattagnanese all’esordio in Coppa della Divisione di calcio a 5 nazionale. La squadra di Borgo San Lorenzo ha pareggiato 1-1 nell’atteso derby contro il Prato C5. Numeroso pubblico al Palazzetto Gaddo Cipriani di Borgo con una prestazione di livello dei mugellani di Serie B contro il Prato Calcio a 5, formazione di Serie A2 e tra le più attrezzate della categoria. La gara è stata intensa ed equilibrata; tante le occasioni da entrambe le parti e grandi parate dei portieri. Per prima in vantaggio la Mattagnanese di mister Begliomini, col neo acquisto e giovane promessa Francesco Masini (nella foto), poi il Prato ha trovato il pari con il portiere di movimento a poco più di un minuto dalla sirena finale.

"Il risultato - dice il presidente del club borghigiano, Tommaso Quartani - rispecchia l’andamento della partita. Un pareggio che dà fiducia e valore al lavoro che i ragazzi stanno portando avanti". Prossima gara nel triangolare Coppa della Divisione: sabato 27 settembre Arpi Nova Campi - Mattagnanese.

F. Que.

© Riproduzione riservata

